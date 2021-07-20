Sercan Kısmet'in haberine göre; Meryem Uzerli yeniden İstanbul'a geliyor
Meryem Uzerli, yeniden proje görüşmesi için ağustos ayının sonunda İstanbul'a geliyor. İşte detaylar...
Meryem Uzerli, önümüzdeki ayın sonunda yeniden İstanbul'a geliyor. Geçtiğimiz günlerde, beş gün kalarak proje görüşmeleri yaptıktan sonra Berlin'e dönen oyuncu, evinde okuğu senaryolarından birini beğenirse imza atacak. Uzerli, gelen senaryolar içine sinmezse, yeni projeler için görüşmeler gerçekleştirecek. (Milliyet)
Kaynak: Snob Magazin