Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
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Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti

Sercan, Survivor'un dün akşam yayınlanan bölümünde adının aşk dedikodularına karıştığı Nisa'nın kendisine yazdığı romantik notları ifşa etti. Çantasında sakladığı notlarla ilgili konuşan Sercan, "Akşam oyunlarında dolunay da olunca hep bakışlarımız o yönde oluyordu. 'Beni düşün' diyerek. Gizli buluştuğumuzda da onu söylemişti" dedi.

24.06.2020 09:38 | Son Güncelleme: 24.06.2020 09:56

Survivor 2020'nin 45. bölümde duygularının olduğu Nisa'ya açılan Sercan, olumsuz yanıt aldı. Baş başa konuşarak konuyu kapatan Nisa ve Sercan, aylar sonra eski defterleri açarak polemiğe girdi. Survivor'da oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan'ın Nisa'yı eleme potasına çıkarması ikili arasında gerginliğe neden oldu. Ada konseyinde konuşan Sercan, "Nisa'nın peşinden koşuyormuşum havası verildi. Çantamda notlar var. Cemal Can da buna şahit" dedi. Sercan, dün akşam yayınlanan bölümde Nisa'nın kendisine verdiği notları gösterdi.

ÇANTASINDAKİ ROMANTİK NOTLARI İFŞA ETTİ

Bu gelişmelerin ardından Survivor'un dün akşam ekrana gelen 116. bölümünde ise Sercan Yıldırım, Nisa'nın kendisine gönderdiği romantik notları gösterdi. Nisa'nın 'Hep orada' yazdığı kağıdı ve doğum gününde çizdiği resmin olduğu kartı gösteren Sercan, "Ben hiç bir zaman platonik bir şey yaşamadım. Herkes bilsin ki, hiç bir zaman tek taraflı olmadı" dedi.

Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti

"GİZLİ BULUŞTUĞUMUZDA SÖYLEMİŞTİ"

Nisa olayıyla ilgili açıklamalar yapan Sercan, "Olaylar kapanmışken tekrar alevlendirmeyi o başlattı. Sonuçta benim bir erkeklik gururum ve duruşum var. Bu duruşumu bozmama adına açıklama yapma gereği duyuyorum. Bir kaç not yollamıştı bana, duygusal bir paylaşım olarak. Biri de doğum günümle alakalı. Bunlar hep Anlat Bakalım'da yaşanıyordu gece oyunu olduğu için. Dolunayın çıktığı ve ayın olduğu zamanlarda, hep böyle bakışlarımız o yönde oluyordu, 'Beni düşün diyerek'. Gizli buluştuğumuzda da onu söylemişti" ifadelerini kullandı.

Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti

"HERKESİN DOĞUM GÜNÜ KUTLADIĞIM GİBİ ONUNDA KUTLADIM"

Sercan'ın sözleri üzerine açıklama yapan Nisa ise "Ben ona not yazdıysam doğum gününü kutladım. Buradaki herkesin doğum gününü kutlayıp not yazdım zaten. Sadece doğum günün kutlu olsun yazıyordu o kadar" dedi.

Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
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