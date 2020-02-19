Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 313,50 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 313,50 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 313,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 313,50 liradan, 2 bin 65 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 86 liradan, 286 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 290 liradan, 2 bin 18 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 38 liradan, bin 9 liradan alınan Yarım Ziynet bin 19 liradan ve 504 liradan alınan Çeyrek Ziynet 509 liradan satıldı.
(İHA)