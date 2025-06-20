Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere okullarda serbest kıyafetin yerine yeniden forma uygulamasının başlayacağını duyurdu. Serbest kıyafet kalktı mı? Seneye üniforma mı giyilecek MEB?

SERBEST KIYAFET KALKTI MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamalarda bulundu.

Okullarda serbest kıyafet uygulamasının yerine tekrar forma uygulamasının başlanacağını söyleyen Tekin, "Önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olmak üzere okullarımızdaki serbest kıyafet uygulaması yerine tekrar forma uygulaması başlattık. Okullarımızda bu konuda öğretmen arkadaşlarımız, idareci arkadaşlarımız, okul aile birlikleriyle birlikte seçimleri yaptı. 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren tekrar forma uygulaması başlamış olacak" dedi.