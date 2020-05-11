Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı
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Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı

Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı
11.05.2020 14:27 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:39

47 yaşındaki ünlü sunucu Seray Sever, sosyal medya hesabından kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektirdiği bir pozu paylaştı.

Şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda isimli programda jüri üyeliği yapan Seray Sever, iki sene önce evlediği Eray Sünbül ile cesur bir pozunu paylaştı. Kendisinden 10 yaş küçük olan eşini yatakta kendisini kokladığı anda çektiği pozu Instagram hesabından paylaşan Sever, paylaşımını yorumlara kapattı.

EVLİLİKLERİNİN İKİNCİ YILINI KUTLADILAR

Seray Sever geçtiğimiz günlerde de eşiyle düğünlerinde dudak dudağa çekilen pozunu bir pozunu paylaşarak evlilik 2. yıl dönümünü kutlamıştı. Sever paylaşımında "Nice mutlu, sağlıklı, aşk ve sevgimizin sonsuzluğunu ve gerçekliğini koruduğu yıllarımız olsun biricik aşkım, göz bebeğim kocam" demişti.

İşte Seray Sever'in eşiyle pozları...

Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı
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