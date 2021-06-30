Seray Kaya: Sizin adınıza ben utandım
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Seray Kaya: Sizin adınıza ben utandım

Seray Kaya: Sizin adınıza ben utandım
Hürriyet - Haberler | Magazin

Antalya'da kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10) cinsel istismara uğramasına ilişkin davada faillerin tutuksuz yargılandığının ortaya çıkması üzerine yükselen tepkilerin ardından birçok ünlü isim maruz kaldıkları istismar vakalarını sosyal medyadan duyurmaya başladı.

Antalya'da kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10) cinsel istismara uğramasına ilişkin davada faillerin tutuksuz yargılandığının ortaya çıkması üzerine yükselen tepkilerin ardından birçok ünlü isim maruz kaldıkları istismar vakalarını sosyal medyadan duyurmaya başladı.

İSTİRMARIN SUÇLUSU BEN DEĞİLİM

O isimlerden biri olan oyuncu Seray Kaya, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla, arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını açıkladı.

Mesajına "Ben de çocuktum!" diye başlayan 30 yaşındaki oyuncu, "Aileme anlatamayacak kadar çok korkmuştum ve sustum. Arkadaşımın babası tarafından defalarca uğradığım istismarın suçlusu ben değilim" ifadelerini kullandı.

Seray Kaya, açıklamasına şöyle devam etti:

"Artık korkmuyorum. Birbirimizin sesi olmaya, sesini duyuramayan, istismara uğrayan çocuklar için ses olmaya devam edeceğim.

SİZİN ADINIZA BEN UTANDIM!

Dün yaptığı bu açıklamanın ardından çok sayıda destek mesajı aldığını söyleyen oyuncu, bazı takipçilerinden gelen yorumlarlar karşısında isyan etti:  

Dün yapmış olduğum, olduğumuz ve son derece hakkımız olan konuyla alakalı bir sürü destek ve umut dolu güzel mesajlar aldım. Tabi bunların arasında bu tür yorumlarda yapılmış. İnsanlığın gelmiş olduğu bu noktaya, bu kadar vicdansızlaşılmış olmasına çok üzüldüm ve çokta şaşırdım. Üstelik hemcinslerimden gördüğüm bu yaklaşım son derece üzücü. Neden üzücü biliyor musunuz? Bizim birbirimize ihtiyacımız varken, birlik olmalıyken, her birimizin başına gelmiş ve gelebilecekken kalplerinizin bu kadar kararmış olması beni korkuttu. Elbette pişman değilim, elbette beni, bizi susturamayacaksınız. Üzülerek şunu da belirtmeliyim ki işimi hiçbir zaman magazin malzemesi yapmadım, hiçbir zaman buna ihtiyaç duymadım kendi kurduğum küçük dünyam da mesleğimi başarılı bir şekilde icra etmeye çalışmaktayım. Yakında güzel haberler verecekken bugün bunlarla karşılaşıyor olmak sizin adınıza beni utandırdı. Kininizi, nefretinizi, hasetliğinizi bizden uzak tutun. Artık sizi duymuyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Güçlü, inanarak, korkmayarak!

Destekleyen herkese minnetle..

Kaynak: Hürriyet

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