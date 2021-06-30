Seray Kaya kimdir? Seray Kaya kaç yaşında, nereli? Seray Kara biyografisi!

İlk kez 2012 yılında Atv'de yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide "Rezzan" karakterini canlandıran ardından Kocamın Ailesi, Gülümse Yeter, Kadın gibi yapımlarda rol alan Seray Kaya kimdir? Seray Kaya kaç yaşında, nereli? Seray Kaya mesleği nedir? Seray Kara hayatı ve biyografisi nedir?