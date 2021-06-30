Seray Kaya kimdir? Seray Kaya kaç yaşında, nereli? Seray Kara biyografisi!
İlk kez 2012 yılında Atv'de yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide "Rezzan" karakterini canlandıran ardından Kocamın Ailesi, Gülümse Yeter, Kadın gibi yapımlarda rol alan Seray Kaya kimdir? Seray Kaya kaç yaşında, nereli? Seray Kaya mesleği nedir? Seray Kara hayatı ve biyografisi nedir?
Lise eğitiminden sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan 1991 doğumlu Türk oyuncu olan Seray Kaya kimdir? Seray Kaya kaç yaşında, nereli? Seray Kaya mesleği nedir? Seray Kara hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…
SERAY KARA KİMDİR?
Seray Kaya (d. 4 Şubat 1991, İstanbul), Türk oyuncudur. Lise eğitiminden sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.
KARİYERİ
Seray Kaya, 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk kez 2012 yılında Atv'de yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide "Rezzan" karakterini canlandırmıştır. 2014 ile 2015 yılları arasında FOX'da yayınlanan Kocamın Ailesi dizisinde "Miray" karakterini canladırmıştır. 2016 yılında Show TV'de yayınlanan Gülümse Yeter dizisinde "Gül" karakterini canlandırmıştır. 2017 ve 2020 yılları arasında FOX'da yayınlanan Kadın dizisinde "Şirin Sarıkadı" karakterini canlandırarak ile asıl çıkışını yakalamıştır. Yapım yılı 2019 olan Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminde "Maria" karakterini canlandırarak ilk beyaz perde deneyimini yaşamıştır. 2020'den 2021'e kadar Atv'de Kuruluş Osman dizisinde "Lena Hatun" karakterini canlandırmıştır.
FİLMOGRAFİSİ
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı
Huzur Sokağı
Kocamın Ailesi
Gülümse Yeter
Kadın
Kuruluş Osman