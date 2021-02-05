Serap Yazıcı kimdir? Serap Yazıcı kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi!
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Serap Yazıcı kimdir? Serap Yazıcı kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi!

05.02.2021 09:05 | Son Güncelleme: 05.02.2021 09:09
Serap Yazıcı kimdir? Serap Yazıcı kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi!

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Serap Yazıcı hakkında araştırmalar yapılıyor. Serap Yazıcı kimdir? Serap Yazıcı kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Serap Yazıcı izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Serap Yazıcı kaç yaşında, nereli? Serap Yazıcı hayatı ve biyografisi! Serap Yazıcı kimdir?

SERAP YAZICI KİMDİR?

Serap Yazıcı (1963 Ankara doğumlu ) 57 yaşındadır.Serap Yazıcı Türk Anayasa Hukuku akademisyenidir. Türkiye'nin yeni anayasası için bir öneri hazırlamakla görevli bir komitenin üyesiydi.

On üç yaşında, annesinin hayatını kaybettiği ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazasında görme yeteneğini kaybetti.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü ve 1984 yılında lisans derecesi ile mezun oldu. 1995 yılında aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlayan Yazıcı, Hukuk Doktoru unvanını aldı.

KARİYER

Yazıcı, 1998 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne 2012 yılında kadar Anayasa Hukuku profesörü olarak atandı. Halen İstanbul Şehir Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır .

Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin yeni anayasası için bir öneri hazırlamakla görevlendirdiği altı kişilik komitenin bir üyesiydi.

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