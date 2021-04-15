Serap Yaşar kimdir? Serap Yaşar biyografisi!
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Serap Yaşar kimdir? Serap Yaşar biyografisi!

Serap Yaşar kimdir? Serap Yaşar biyografisi!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Serbest avukat olarak çalışmaktayken 26. Dönemde İstanbul milletvekili seçildi. Adalet Komisyonu Sözcüsü, Dışişleri Komisyonu üyesi, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyesi ve Fransa Dostluk Grubu Başkanı olan Serap Yaşar kimdir? Serap Yaşar kaç yaşında, nereli? Serap Yaşar mesleği nedir? Serap Yaşar hayatı ve biyografisi nedir?

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Serbest avukat olarak çalışmaktayken 26. Dönemde İstanbul milletvekili seçildi. Adalet Komisyonu Sözcüsü, Dışişleri Komisyonu üyesi, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyesi ve Fransa Dostluk Grubu Başkanı olan Serap Yaşar kimdir? Serap Yaşar kaç yaşında, nereli? Serap Yaşar mesleği nedir? Serap Yaşar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SERAP YAŞAR KİMDİR?

1965 yılında Darende'de doğdu. Baba adı Mustafa, anne adı Pervin'dir.

İlk, Orta ve Lise öğrenimini Adana'da tamamladı.

1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

1989 yılında İstanbul'a yerleşerek, İstanbul Barosu'na kayıtlı serbest avukat olarak çalışmaya başladı.

1993-1997 yılları arasında Fransa'da Université de Nancy 2'de Fransızca öğrenimine ve Strasbourg Science Humain Fakültesi Türkoloji bölümüne devam etti. Bu süre içinde insan hakları, özellikle de çocuk hakları ve mülteci sorunlarıyla ilgilendi.

1997 yılından itibaren Türkiye'de insan hakları ve mülteciler konusunda hukuk danışmanlığı ve sivil toplum örgütlerinde avukat olarak çalıştı.

2001 yılında AK Parti Kurucular Kurulu'nda 4 kadın hukukçudan biri olarak yer aldı ve günümüze kadar AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurullarında aralıksız görev yaptı.

MİAD Yönetim Kurulu'nda iki dönem yer aldı.

Serbest avukat olarak çalışmaktayken 26. Dönemde İstanbul milletvekili seçildi. Adalet Komisyonu Sözcüsü, Dışişleri Komisyonu üyesi, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyesi ve Fransa Dostluk Grubu Başkanıdır.

Fransızca ve orta düzeyde İngilizce bilmektedir.

Evli ve iki çocuk annesidir.

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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