Seramiksan'da Transfer

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından Seramiksan, 20 Yaş Altı Milli Takım Antrenörü Mustafa Suphi Doğancı ile anlaştı.



Seramiksan AŞ toplantı salonunda yapılan imza törenine, Kulüp Başkanı Bülent Erkul ile yöneticiler katıldı.



Manisa temsilcisiyle bir yıllık sözleşme imzalayan ve iyi işler yapacağına inandığını söyleyen antrenör Mustafa Suphi Doğancı, "Seramiksan ailesini yakından biliyorum, bu ailenin bir parçası olmak beni mutlu etti." dedi.



Yaşının genç olmasına rağmen voleybolda hatırı sayılır şekilde yol katettiğini belirten Doğancı, şu ifadeleri kullandı:



"A takım seviyesinde birinci adam olarak ilk kez görev yapıyor olacağım ancak kariyerimde binin üzerinde müsabakaya çıktım. Dünyanın en zorlu liglerinden birinde mücadele edeceğiz. Zorlu bir lig ve biz de zoru seviyoruz. Play off'a başını sokacak bir takım olacağız. Voleybol kağıt üzerinde oynanan bir oyun değil biz de bunu göstereceğiz. İyi işler yapacağız. Sürpriz sonuçlara imza atacağız."



Başkan Bülent Erkul ise, Mustafa Suphi Doğancı'nın Seramiksan kulübünün gücüne güç katacağını belirterek, başarılı sonuçlar alacaklarına inandığını söyledi.