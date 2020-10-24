Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında? Sera Kutlubey boyu ve kilosu ne kadar? Sera Kutlubey'in sevgilisi kimdir, Instagram hesabı nedir?
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Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında? Sera Kutlubey boyu ve kilosu ne kadar? Sera Kutlubey'in sevgilisi kimdir, Instagram hesabı nedir?

24.10.2020 17:16 | Son Güncelleme: 24.10.2020 17:20
Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında? Sera Kutlubey boyu ve kilosu ne kadar? Sera Kutlubey'in sevgilisi kimdir, Instagram hesabı nedir?

Babam ve Ailesi, Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan Sera Kutlubey, hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Peki, Sera Kutlubey kimdir, yaşı kaçtır?

Yer aldığı dizilerdeki rolleri, sosyal medyadaki aktif paylaşımlarıyla yoğun bir takipçi kitlesine sahip olan Sera Kutlubey, gündeme gelmeye devam ediyor. Peki, Sera Kutlubey kimdir?

SERA KUTLUBEY KİMDİR?

Sera Kutlubey, 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan Sera Kutlubey, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk ve diksiyon dersleri almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini Kehribar dizisi ile yaşamıştır. Daha sonra Babam ve Ailesi dizisinde rol almıştır.

SERA KUTLUBEY KAÇ YAŞINDA?

1997 yılında dünyaya gelen Kutlubey, 23 yaşındadır.

SERA KUTLUBEY BOYU VE KİLOSU

Zalim İstanbul dizisi ile daha da tanınan Sera Kutlubey, 1.67 metre boyunda, 52 kilo ve Koç burcudur.

SERA KUTLUBEY DİZİLERİ

2019 – Zalim İstanbul (Cemre) (TV Dizisi)

2017 – İsimsizler (Seher) (TV Dizisi)

2016 – Babam ve Ailesi (Hasret) (TV Dizisi)

2016 – Kehribar (Genç Leyla) (TV Dizisi)

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