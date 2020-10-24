Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında? Sera Kutlubey boyu ve kilosu ne kadar? Sera Kutlubey'in sevgilisi kimdir, Instagram hesabı nedir?

Babam ve Ailesi, Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan Sera Kutlubey, hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Peki, Sera Kutlubey kimdir, yaşı kaçtır?