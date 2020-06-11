Şentürk'ten Başkan Pekmezci'ye ziyaret Bayburt Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Şentürk ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Şentürk, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye makamında ziyarette bulundular.

Bayburt Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Şentürk ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Şentürk, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye makamında ziyarette bulundular.

Yurt içi ve yurt dışında birçok büyük proje ve işlere imza atan Bayburt Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Şentürk, memleketi Bayburt'ta Başkan Pekmezci'yi ziyaret etti.

Başkan Pekmezci, pandemi süreci, şirket çalışmalar ve yerel hizmetler hususunda istişarelerin yapıldığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - BAYBURT

Kaynak: İHA