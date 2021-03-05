Nazmi Yılmaz kimdir? Topçu Kd. Çvş. Nazmi Yılmaz'in şehit ateşi Kahramanmaraş'a düştü!

NE OLMUŞTU?

Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin dün kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz de yaralandı. Tatvan Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan 11 askerin naaşı, saat 02.00 sıralarında okunan duanın ardından ambulanslarla Elazığ'a gönderilirken, yaralı 2 askerin tedavisi ise devam ediyor.