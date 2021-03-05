Nazmi Yılmaz kimdir? Topçu Kd. Çvş. Nazmi Yılmaz'in şehit ateşi Kahramanmaraş'a düştü!
Askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Topçu Kd. Çvş. Nazmi Yılmaz şehadet haberi, Kahramanmaraş'taki evine ulaştı. Nazmi Yılmaz kimdir, nereli?
Askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Topçu Kd.Çvş. Nazmi Yılmaz'ın şehadet haberi,evine ulaştı. Topçu Kd.Çvş. Nazmi YIlmaz, nereli? İşte detaylar haberimizde…
NAZMİ YILMAZ KİMDİR?
Helikopter kazasında şehit olan Topçu Kd.Çvş. Nazmi YIlmaz'ın memleketi Kahramanmaraş. şehit Yılmaz'ın cenazesi düzenlenecek tören sonrası memleketine gönderilecek.
NE OLMUŞTU?
Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin dün kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz de yaralandı. Tatvan Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan 11 askerin naaşı, saat 02.00 sıralarında okunan duanın ardından ambulanslarla Elazığ'a gönderilirken, yaralı 2 askerin tedavisi ise devam ediyor.