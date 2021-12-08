ŞENTOP, PROF. DR. ŞABAN TEOMAN DURALI'NIN CENAZE NAMAZINA KATILDI - Haberler
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ŞENTOP, PROF. DR. ŞABAN TEOMAN DURALI'NIN CENAZE NAMAZINA KATILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, bilim insanı, akademisyen ve fikir adamı Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazına ve Aşiyan Mezarlığı'ndaki defin törenine katıldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, bilim insanı, akademisyen ve fikir adamı Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazına ve Aşiyan Mezarlığı'ndaki defin törenine katıldı.

ŞENTOP, PROF. DR. ŞABAN TEOMAN DURALI'NIN CENAZE NAMAZINA KATILDI

ŞENTOP, PROF. DR. ŞABAN TEOMAN DURALI'NIN CENAZE NAMAZINA KATILDI

ŞENTOP, PROF. DR. ŞABAN TEOMAN DURALI'NIN CENAZE NAMAZINA KATILDI

Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti

Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti

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