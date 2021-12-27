ŞENTOP: İSTİKLAL MARŞI MİLLETİMİZİN KİMLİK KARTIDIR - Haberler
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ŞENTOP: İSTİKLAL MARŞI MİLLETİMİZİN KİMLİK KARTIDIR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun'da İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy için düzenlenen sempozyuma katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ardından Samsun Adliyesi'ne geçti, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver'i makamında ziyaret etti.

Samsun'da İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy için düzenlenen sempozyuma katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ardından Samsun Adliyesi'ne geçti, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver'i makamında ziyaret etti.

ŞENTOP: İSTİKLAL MARŞI MİLLETİMİZİN KİMLİK KARTIDIR

ŞENTOP: İSTİKLAL MARŞI MİLLETİMİZİN KİMLİK KARTIDIR

ŞENTOP: İSTİKLAL MARŞI MİLLETİMİZİN KİMLİK KARTIDIR

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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