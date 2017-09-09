Senoz Vadisi'nde Hes'e 'Çed Gerekli Değildir' Kararı Verildi

RİZE'nin Çayeli İlçesi Senoz Vadisi'nde yapımı planlanan Sesli Hidroelektrik Santral (HES) projesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 'Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir' kararı verdi.



Çayeli İlçesi Senoz Vadisi'nde Seslidere üzerinde yapımı planlanan Sesli HES projesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu 'ÇED gerekli değildir' kararı verdi. Vadide HES'lere karşı daha önce açılan 14 ayrı davada 'bütüncül havza planlaması yapılmadan projeler için tek tek 'ÇED gerekli değildir kararı verilemez' yönünde mahkeme kararını hatırlatan TEMA Vakfı Rize Temsilcisi Ahmet Ali Kork karara tepki gösterdi. 10 yıldır HES projelerine karşı hukuksal mücadele yürüttüklerini ancak yetkililerin artık hiçbir şeyi umursamadığını ifade eden Kork, "Son kararı da duyduk. Rahat olun. Artık mahkemeye de gitmeyiz. 2007 yılından bu yana 14 kez gittik. En üst yargı mercii olan Danıştay Dava Daireleri, davalarımızdan birinde, yerel mahkemenin verdiği iptal onama kararının gerekçesinde 'Vadide öngörülen tüm projelerin bütüncül çevresel etki değerlendirmesi yapılmadan tek tek projeler için 'ÇED gerekli değildir' ya da 'ÇED olumlu' kararı verilmesi yanlış yaklaşımdır' vurgusu yapmıştı. Buna rağmen 10 yıldır vadide neler olduğunu yaşayarak gördük. Siz bildiğiniz usulde devam edin. Hukuk kararlarını takmayın. Buyurun gelin. Senozlu ne der diye hiç dert etmeyin" dedi.



RİZE'DE 12 HES DEVREDE



Rize'de İkizdere, Senoz, Güneysu ve Salarha dereleri üzerine 12 Hidroelektrik Santral projesi kuruldu. Cevizlik, Yokuşlu, Ayvasıl, Uzundere, Yeşilköy, İkizdere, Kale, İncirli, Saray, Adacami, Hamzabey ve Gürgen HES projelerinde yıllık ortalama 830 gigawaat saat elektrik üretimi yapılıyor. Bu projelerin bazıları yaz aylarında azalan su miktarı nedeniyle üretime ara vermek zorunda kalıyor.



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