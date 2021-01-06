Şenol Sunat kimdir? Şenol Sunat kaç yaşında, nereli? Şenol Sunat hayatı ve biyografisi!

Açık Oturum'a konuk olan ve siyaset gündemine dair yaptığı yorumları ile dikkatleri üzerine çeken Şenol Sunat izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Şenol Sunat kimdir? Şenol Sunat kaç yaşında, nereli? Şenol Sunat hayatı ve biyografisi!

Açık Oturum'a konuk olan ve siyaset gündemine dair yaptığı yorumları ile dikkatleri üzerine çeken Şenol Sunat izleyicilerin merak konusu oldu. Çarpıcı yorumları ve siyasi tespitleri ile katıldığı tüm programlarda dikkatler çeken Gültekin Uysal hakkında izleyiciler araştırma yapılıyor. Şenol Sunat kimdir? Şenol Sunat kaç yaşında, nereli? Şenol Sunat hayatı ve biyografisi!

ŞENOL SUNAT KİMDİR?

Şenol Sunat,2 Ekim 1956 yılında Bursa'da doğdu. 64 yaşındadır. Şenol Sunat, Türk kadın siyasetçi ve akademisyendir.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İş İdaresi Bölümü'nü bitirmiştir. Yüksek lisans ve doktorasını Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Sitogenetik alanında tamamlamıştır.

Akademik Kariyeri

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji ve Fen Bilgisi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi (Yrd.Doç.Dr.) olarak görev yapmıştır. Bitki Sitogenetiği ve Fen-Biyoloji eğitimi ile ilgili çok sayıda yurt içi ve yurt dışında bilimsel makalesi yayınlanmıştır. Yurtiçi ve yurt dışında düzenlenen çok sayıda sempozyum, panel ve konferanslara konuşmacı olarak katılmıştır.

Sivil Toplum Görevi

Türk Ocakları Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürütmüştür. Türk Dünyası Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği'nin kurulmasına öncülük etmiştir. Halen derneğin Genel Başkanı olarak görev yapmakta ve Türk Dünyası Kadın Birliği ile Balkan Türk Kadın Birliğinin Yürütme Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

Şenol Sunat

Siyasi Kariyeri

2007 Türkiye genel seçimleri'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nden İzmir 1. seçim çevresi milletvekili seçilmiş, 2011 Türkiye genel seçimleri'nde milletvekili seçilememiş, 2012-2015 yılları arasında MHP MYK üyesi olarak görev yapmış, 2017 yılında İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer almış ve Parlamento ve Siyasi İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yürütmektedir.

Milletvekilliği döneminde TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliği görevinde bulunmuş ve Hrant Dink Alt Komisyonu üyeliğinde de bulunmuştur.

İyi düzeyde İngilizce bilmektedir. 2 çocuk annesidir. Öldürülen oyuncu İsmail Hakkı Sunat'ın ablasıdır.