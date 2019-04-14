Şenobalı Öğrenciler, Robotik Kodlama Öğreniyor

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde öğrenciler, yaptıkları kodlamayla yangın söndüren, kaza riskini ortadan kaldıran ve engellileri gidecek noktaya taşıyan araçlar üretti.

Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde 240 öğrenci kapasiteli Orgeneral Edip Başer İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören ve beldedeki devlet yurdunda kalan Gülyazı, Yekmal ve Uzungeçit köyü öğrencileri, okulun sunduğu imkanlarla çeşitli kodlamalar yaptı. Öğrenciler, öğretmenlerinden aldıkları bilgilerle robotik kodlama yazılımıyla tanıştı. Öğrencilerin ürettiği yangın söndüren robotlar, ısı sensörü sayesinde yangının olduğu binaya yönlenip, pervane ve su sistemiyle yangına müdahale edebiliyor.

Engelliler için hazırlanan robot ise yer çizgilerini takip ederek belirlenen noktaya engellere takılmadan gidebiliyor. Önüne çıkan çizimlerden kaçan robot, kaza riskini ortadan kaldırıyor. Robotlar, bluetooth teknolojisi, kızılötesi ve ultrasonik teknoloji sayesinde bilgisayar, akıllı telefon ve tabletler ile kumanda edilebiliyor. Ayrıca araç, paletler takılarak arazi kurtarma aracına dönüştürebiliyor.

Öğrenciler, eğitim gördükleri ortaokulda düzenlenen bilim fuarında araçlarını tanıttı. Bilim fuarında 10 projenin yanı sıra çeşitli görsel etkinliklere de yer verildi. Fuarda öğrencilerin bilgilerini arttırmak için çeşitli bilimsel gözlemler sunuldu. Fen Bilimleri öğretmeni ve aynı zamanda robotik kodlama eğitmeni olan Sema Aktaş, Orgeneral Edip Başer İmam Hatip Ortaokulu'nun uzak köylerden gelen öğrencilerin eğitim gördüğü okul olduğunu söyledi. Aktaş, "Bilim fuarında robotik kodlama, stem bilgisayarsız kodlama çalışmaları üzerinde çalıştık. Çocuklar kendi tasarladıkları robotları burada kodlayarak çalıştırdı. Okulumuzda laboratuvarımız, robotik laboratvuarımız, Z kütüphanemiz, spor kompleksimiz, yatakhanemiz lojmanlarımız bulunmaktadır" dedi.

8'inci sınıf öğrencisi Ahmet Ürper ise yaptığı çalışma hakkında bilgi vererek, "Bu robotları biz kodladık. Bu robotlar çizgi izleyebiliyor, engellerden kaçabiliyor, ışıkları izleyebiliyor. Yangınları söndürebiliyor. Bu robotları streçten kodluyoruz. Kodları mesela ilk 10 adım ileri, sağa dön, 90 derece dön diyerek, komut vererek, yönlendiriyoruz. Bunların ses komutu da var" diye konuştu.

Öğrencilerden Meryem Bilen de "Okulda hocalarımız sayesinde robotlar tasarlayıp, kodlama yapmayı öğreniyoruz. Bu yaptığımız robotlarla yarışmaya girmeyi, geçen sene girdiğimiz yarışmada da dereceye girdik" diye konuştu. - Şırnak

Kaynak: DHA