Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat kadınlara karanfil dağıttı
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Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat kadınlara karanfil dağıttı

08.03.2021 12:36 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:40
Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat kadınlara karanfil dağıttı

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde beldedeki okullarda ve kurslarda çalışan emekçi kadınlara hediye verip, karanfil dağıttı.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde beldedeki okullarda ve kurslarda çalışan emekçi kadınlara hediye verip, karanfil dağıttı.

Babat, belediyeye işleri için gelen yolda karşılaştığı kadınları da unutmayarak onlara da karanfil verip kadınlar gününü kutladı. Başkan Babat, "Kadınlar, yaşamımızın her anında yanımızda olan, bizleri dünyaya getiren, büyüten, yetiştiren, eğiten, sevgisi ile kuşatan ve şefkatli yürekleriyle bir an olsun bile bizleri yalnız bırakmayan, en değerli varlıklarımızdır. Kadın olmanın mana ve önemi üzerine bir kez daha düşünmek için eşsiz bir fırsat sunan anlam yüklü bir günün içerisindeyiz. Toplumun her kesiminde yer alan sanattan spora, çalışma hayatından siyasete, bilimden edebiyata, her sahada başarı gösteren kadınlarımız takdire şayandır. Kadınlarımız; bizlerin en iyi şekilde yetişmesini sağlayan, gelecek nesillerin mimarlarıdırlar. Kadınlarımız; sıcacık yuvalarımızın birleştiricileri, evlatlarımızın analarıdırlar. Gelecek nesillerin yetişmesi şüphesiz onların omuzlarındadır. Tüm insanlığın bu bilince sahip olması gerekmektedir. Kadınlarımızın fedakarlıkları göz ardı edilemez, ehemmiyete sahiptir. Şenoba Belediyesi olarak pek çok çalışmamızda Şenobalı hanım kardeşlerimizin yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Bizlere düşen görev, kadınlarımızı her platformda desteklemek. Bu vesilelerle başta tüm şehit anneleri ve eşleri olmak üzere; yaşamın her anında her türlü fedakarlıkta bulunan, yokluğumuzu ve sıkıntılarımızı paylaşan, her zaman yanımızda olan tüm fedakar kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi. - ŞIRNAK

Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat kadınlara karanfil dağıttı
Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat kadınlara karanfil dağıttı
Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat kadınlara karanfil dağıttı
Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat kadınlara karanfil dağıttı
Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat kadınlara karanfil dağıttı
Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat kadınlara karanfil dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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