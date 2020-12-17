Şenoba Belde Belediye Başkanı Babat'tan örnek davranış
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Şenoba Belde Belediye Başkanı Babat'tan örnek davranış

17.12.2020 09:31 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:34
Şenoba Belde Belediye Başkanı Babat'tan örnek davranış

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan personellere kendi bütçesinden kışlık kıyafet dağıtımı yaptı.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan personellere kendi bütçesinden kışlık kıyafet dağıtımı yaptı.

Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan personellere kendi bütçesinden çalışmaları dışında kişisel olarak kullanabilecekleri kışlık kıyafet dağıtımı yaptı. Başkan Babat, belediye bünyesindeki personellerin çalışmalarını daha aktif yürütebilmeleri ve soğuk kış şartlarından olumsuz etkilenmemeleri amacıyla saha çalışanlarına kışlık kıyafet dağıttıklarını söyledi. Başkan Babat, "Halkımıza hizmet üretirken personelimizin sağlığı ve iş güvenliği bizim için çok büyük önem arz etmektedir. Dağıtılan kışlık kıyafetler ile personelimizin iş verimliliğini de arttırmayı hedefliyoruz. Bütün personellerimizin yeni kıyafetleri hayırlı olsun" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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