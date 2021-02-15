Seni Çok Bekledim Zahide öldü mü? Seni Çok Bekledim 4. bölüm fragmanı izle! Seni Çok Bekledim Zahide kim? Seni Çok Bekledim Türkü Turan kim?

Star TV ekranlarının yeni dizisi Seni Çok Bekledim oyuncuları merak ediliyor. Seni Çok Bekledim Zahide öldü mü? Seni Çok Bekledim 4. bölüm fragmanı izle! Seni Çok Bekledim Zahide kim? Seni Çok Bekledim Türkü Turan kim?

Star TV'nin yeni dizisi Seni Çok Bekledim 3. bölümünde Zahide'nin balkondan düşmesiyle, yeni bölümünde Seni Çok Bekledim Zahide öldü mü? izleyiciler soruyor. Peki, Seni Çok Bekledim Zahide kim? Seni Çok Bekledim 4. bölüm fragmanı izle! Seni Çok Bekledim Türkü Turan kim?

SENİ ÇOK BEKLEDİM ZAHİDE ÖLDÜ MÜ?

Zahide'nin temizlik yaptığı sırada aniden banyodan çıkan Erol'u görünce Zahide büyük bir panik yaşar. Pencere kenarında olan Zahide'nin o an ayağı kayar ve balkondan düşer. Hiç yüzü gülmeyen eşi Selahattin'in ise dünyası başına yıkılır. Seni Çok Bekledim 3. bölümünde balkondan düşen Zahide'nin akıbeti 4. bölümde belli olacak.

SENİ ÇOK BEKLEDİM 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Seni Çok Bekledim 4. bölümünde Zahide'nin ölüp ölmediği belli oluyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SENİ ÇOK BEKLEDİM ZAHİDE KİM?

Seni Çok Bekledim dizisinde Türkü Turan'ın canlandırdığı Zahide ailesine düşkün, iyi niyetli ve sevecen bir karaktere sahiptir.

SENİ ÇOK BEKLEDİM TÜRKÜ TURAN KİM?

Türkü Turan, 1 Şubat 1985 Muğla doğumlu, Türk dizi ve sinema filmi oyuncusudur. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunudur. Turan 2007 yılında Annem isimli Televizyon dizisinde Pınar karakterini canlandırmış, daha sonra 2009 yılında Reha Erdem'in yönetmenliğini üstlendiği Kosmos isimli filmde Neptün karakterini canlandırmıştır. 2010 yılında Fox televizyon kanalında yayınlanan Çakıl Taşları isimli dizide oynamıştır. Oyuncu ayrıca Gönül Ferman Dinlemiyor dizisinde Hayal karakterini, Nuri isimli dizide ise Ayça karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda Adını Feriha Koydum isimli dizide rol almıştır. Gişe Memuru filminde konuk oyuncu olarak yer almış, 2011 yılı Kasım ayında vizyona giren Musallat 2: Lanet isimli filmde rol almıştır ve Tatar Ramazan dizisinde Ayşe karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında Riot Games'in League of Legends adlı oyununda Kalista adlı şampiyonun seslendirmesini yapmıştır. Bu yıl içerisinde Maral dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır.