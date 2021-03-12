Seni Çok Bekledim yeni bölüm canlı tek parça izle!

İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz'in başrollerinde yer aldığı Seni Çok Bekledim yeni bölüm canlı tek parça izle! Seni Çok Bekledim 6. bölüm tek parça full izle!

Skala Yapım ve DNZ Film yapımı, yönetmeliğini Şahin Altuğ'nun yaptığı, senaryosu Özcan Deniz tarafından kaleme alınan dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Seni Çok Bekledim yeni bölüm canlı tek parça izle!

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜM ÖZETİ

Selo tarafından vurulan Erol, hastanede yaşam mücadelesi verirken tüm bu olanlar için kendini suçlayan Kadir bir an evvel Selo'yu polise teslim etmek için elinden geleniyapar.Babasını bulacağını ümit ederken bir ikiz kardeşi olduğu gerçeğiyle yüzleşen Ayliz, annesiyle yüzleştiğinde ne cevap alacaktır? Oğlu Umut'la kaçak durumuna düşen Selo, her şeyi geride bırakıp uzaklara gitmeyi başarabilecek mi?

İki ailenin iç içe geçmiş kirli sırları bir bir ortaya çıkarken, Kadir ve Ayliz'in aşkı bu sınavdan geçebilecek mi?

SENİ ÇOK BEKLEDİM 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!