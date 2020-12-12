Seni Çok Bekledim tanıtımı yayınlandı! Seni Çok Bekledim dizisi ne zaman başlayacak? Seni Çok Bekledim dizisi oyuncuları, konusu nedir?
Dnz Film yapımı, yönetmeliğini Şahin Altuğ'nun yaptığı, senaryosu Özcan Deniz tarafından kaleme alınan dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Seni Çok Bekledim tanıtımı yayınlandı! Seni Çok Bekledim dizisi ne zaman başlayacak? Seni Çok Bekledim dizisi oyuncuları, konusu nedir?
İlk tanıtımı yayınlanan ve ilgi çekmeyi başaran Seni Çok Bekledim tanıtımı yayınlandı! Seni Çok Bekledim dizisi ne zaman başlayacak? Seni Çok Bekledim dizisi oyuncuları, konusu nedir?
SENİ ÇOK BEKLEDİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Seni Çok Bekledim yakında STAR TV ekranlarında başlayacak.
SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI
Özcan Deniz - Kadir
İrem Helvacıoğlu - Ayliz
Mustafa Uğurlu - Celal
Yıldız Kültür
Caner Şahin
İlhan Şen - Erol
Ali İpin
Durul Bazan
Türkü Turan
Şehsuvar Aktaş
Ahmet Mekin
Selen Domaç
Lila Gürmen
Sibel Şişman