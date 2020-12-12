Seni Çok Bekledim tanıtımı yayınlandı! Seni Çok Bekledim dizisi ne zaman başlayacak? Seni Çok Bekledim dizisi oyuncuları, konusu nedir?
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Seni Çok Bekledim tanıtımı yayınlandı! Seni Çok Bekledim dizisi ne zaman başlayacak? Seni Çok Bekledim dizisi oyuncuları, konusu nedir?

12.12.2020 00:05 | Son Güncelleme: 12.12.2020 00:20
Seni Çok Bekledim tanıtımı yayınlandı! Seni Çok Bekledim dizisi ne zaman başlayacak? Seni Çok Bekledim dizisi oyuncuları, konusu nedir?

Dnz Film yapımı, yönetmeliğini Şahin Altuğ'nun yaptığı, senaryosu Özcan Deniz tarafından kaleme alınan dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Seni Çok Bekledim tanıtımı yayınlandı! Seni Çok Bekledim dizisi ne zaman başlayacak? Seni Çok Bekledim dizisi oyuncuları, konusu nedir?

İlk tanıtımı yayınlanan ve ilgi çekmeyi başaran Seni Çok Bekledim tanıtımı yayınlandı! Seni Çok Bekledim dizisi ne zaman başlayacak? Seni Çok Bekledim dizisi oyuncuları, konusu nedir?

SENİ ÇOK BEKLEDİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Seni Çok Bekledim yakında STAR TV ekranlarında başlayacak.

SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI

Özcan Deniz - Kadir

İrem Helvacıoğlu - Ayliz

Mustafa Uğurlu - Celal

Yıldız Kültür

Caner Şahin

İlhan Şen - Erol

Ali İpin

Durul Bazan

Türkü Turan

Şehsuvar Aktaş

Ahmet Mekin

Selen Domaç

Lila Gürmen

Sibel Şişman

BEN SENİ ÇOK BEKLEDİM TANITIMI İÇİN TIKLAYINIZ!

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