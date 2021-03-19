Seni Çok Bekledim ne zaman? STAR TV Seni Çok Bekledim canlı izle!
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Seni Çok Bekledim ne zaman? STAR TV Seni Çok Bekledim canlı izle!

19.03.2021 19:43 | Son Güncelleme: 19.03.2021 19:47
Seni Çok Bekledim ne zaman? STAR TV Seni Çok Bekledim canlı izle!

Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu ve Mustafa Uğurlu gibi isimlerin yer aldığı Seni Çok Bekledim ne zaman? STAR TV Seni Çok Bekledim canlı izle! Seni Çok Bekledim 8. bölüm fragmanı izle!

Star ekranlarında yayınlanacak Seni Çok Bekledim ne zaman? STAR TV Seni Çok Bekledim canlı izle! Seni Çok Bekledim yeni bölüm izle!

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selo, tutuklanınca Kadir, onun oğlu Umut'a sahip çıkar. Bir yandan Ayliz ile birlikte Umut'un yaşadığı travmayı atlatması için çabalarken, bir yandan da aile olmanın provasını yaparlar. Kadir, Ayliz'e büyük bir sürpriz hazırlamaktadır. Ayliz, bomboş bir evde karşına çıkacaklardan habersiz, kendini büyük bir kararın arifesinde bulur.

Cemal, Erol'un vereceği ifadeyle Selo'nun içeriden çıkamayacağına emindir. Oysa Erol'un aklında bambaşka bir plan vardır. İsmet, Cemal'in talimatıyla, onun için gizli araştırmalar yaparken, aradığının bizzat kendi evinde gizli olduğunu öğrenir. Karısı Songül ise kızının sakladığı gerçeklerle yüz yüze gelecektir.

SENİ ÇOK BEKLEDİM 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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