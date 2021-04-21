Seni Çok Bekledim canlı izle! Star Tv Seni Çok Bekledim 12. yeni bölüm canlı izle! Seni Çok Bekledim 12. Bölümde neler oldu?
Seni Çok Bekledim yeni bölüm bugün Star TV'de yayınlanacak. Seni Çok Bekledim 12. bölüm canlı izle! Seni Çok Bekledim yeni bölümde neler olacak? Star TV Seni Çok Bekledim canlı izle! Seni Çok Bekledim ne zaman, saat kaçta? Seni Çok Bekledim oyuncuları kimler? Star Tv Seni Çok Bekledim yeni bölüm izle! Seni Çok Bekledim canlı izle! Seni Çok Bekledim son bölüm izle! Seni Çok Bekledim canlı izle! Star Tv Seni Çok Bekledim 12. yeni bölüm canlı izle! Seni Çok Bekledim 11. Bölümde neler oldu?
Seni Çok Bekledim yeni bölüm bugün Star TV'de yayınlanacak. Seni Çok Bekledim 12. bölüm canlı izle! Seni Çok Bekledim yeni bölümde neler olacak? Star TV Seni Çok Bekledim canlı izle! Seni Çok Bekledim canlı izle! Star Tv Seni Çok Bekledim yeni bölüm izle Seni Çok Bekledim ne zaman, saat kaçta? Seni Çok Bekledim oyuncuları kimler? Seni Çok Bekledim son bölüm izle! Seni Çok Bekledim canlı izle! Star Tv Seni Çok Bekledim 12. yeni bölüm canlı izle! Seni Çok Bekledim 11. Bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde…
SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kadir, gemileri yakmış, Cemal'e karşı savaş baltalarını çıkarmıştır. Kardeşi Erol'la işbirliği yaparak şirketteki hisse dengesini lehine çevirme kararı alır. Ancak tam bu sırada öğrendikleri aklını fena halde karıştırır. Ayliz, yaşadığı şokun etkisindedir. Tesellisi, durumdan habersiz olsa bile, her zaman yanında olan Kadir'dir. İsmet, Cemal'in baskısıyla bildiklerini Kadir'le paylaşamaz. Yine de öğrendiği bilgi, başına bela olur. Karısı Songül'le birlikte kan donduran bir olayla yüzleşirler. Cemal, bir an önce hamlesini yapıp şirketi ele geçirmenin derdindedir. Kadir'i saf dışı bırakacak bir planın peşindeyken kendi öz oğlu Erol'a vereceği zarar aklının ucundan bile geçmez.
SENİ ÇOK BEKLEDİM 11. SON BÖLÜM İZLE!
SENİ ÇOK BEKLEDİM STAR TV CANLI İZLE!
SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Seni Çok Bekledim bu akşam 20 Nisan Çarşamba günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara gelecek.
SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI KİMLER?
Özcan Deniz - Kadir Eren
İrem Helvacıoğlu - Ayliz
İlhan Şen - Erol
Mustafa Uğurlu - Cemal
Lila Gürmen - Mihre
Caner Şahin - Selahattin
Türkü Turan - Zahide
Durul Bazan - İsmet
Yıldız Kültür - Hidayet
Ali İpin - Rıza
Şehsuvar Aktaş - Osman Efe
Selen Domaç - Songül
Nihan Büyükağaç - Sibel
Hakan Ummak - Zaza
Sibel Şişman - Şebnem
Gürkan Güzeyhuz - Serkan
Damla Makar - Nezahat
Ömer Gökay Şanlıer - Umut