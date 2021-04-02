Seni Çok Bekledim canlı izle! Star TV Seni Çok Bekledim 10. yeni bölüm canlı izle! Seni Çok Bekledim yeni bölümde neler olacak?
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Seni Çok Bekledim canlı izle! Star TV Seni Çok Bekledim 10. yeni bölüm canlı izle! Seni Çok Bekledim yeni bölümde neler olacak?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Seni Çok Bekledim canlı izle! Star TV Seni Çok Bekledim 10. yeni bölüm canlı izle! Seni Çok Bekledim yeni bölümde neler olacak?

Seni Çok Bekledim yeni bölüm bugün Star TV'de yayınlanacak. Seni Çok Bekledim 10. bölüm canlı izle! Seni Çok Bekledim yeni bölümde neler olacak? Star TV Seni Çok Bekledim canlı izle! Cuma günü Star TV yayın akışında neler var? Seni Çok Bekledim yeni bölüm canlı olarak izle! Seni Çok Bekledim bir önceki bölümde neler oldu?

Star TV'nin yeni dizisi Seni Çok Bekledim canlı izle! Seni Çok Bekledim konusu ve oyuncuları çok beğenildi. Seni Çok Bekledim 11. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Seni Çok Bekledim yeni bölümde neler olacak? Seni Çok Bekledim konusu ne? Seni Çok Bekledim oyuncu kadrosunda kimler var?

SENİ ÇOK BEKLEDİM CANLI İZLE!

SENİ ÇOK BEKLEDİM 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Seni Çok Bekledim 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragmanın bugün yayınlanacak olan bölümden sonra yayınlanması bekleniyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayliz, bir yandan annesi için üzülürken, bir yandan da onun nasıl ve kim tarafından bu hale getirildiğini anlamaya çalışmaktadır. Kadir'in Sibel ile görüşen en son kişi olduğu bilgisini elde eden polis, ifadesine başvurur. Kadir, Sibel ile görüştüğünü niçin gizlediğini açıklamakta zorlanır.

Songül, Selo'nun hayatındaki önemli sırra dair bir ipucu yakalar. İsmet ile birlikte gerçekleri araştırmaya başlarlar. Nezahat, Kadir'e giderek Cemal hakkında onu uyarır. Cemal, Ayliz'e yakın durarak hem üzerindeki şüphelerden kurtulmayı hem de Sibel'in gizlediği gerçekle ilgili kanıtlar bulmayı amaçlar.

Meryem, gerçekleri itiraf ettirmek için, Erol'u kurduğu oyuna çekmeye çalışır. Bu konuda Selo'nun desteğine ihtiyacı vardır. Ancak oynadığı oyunun bedeli büyük olacaktır.

Seni Çok Bekledim canlı izle! Star TV Seni Çok Bekledim 10. yeni bölüm canlı izle! Seni Çok Bekledim yeni bölümde neler olacak?

SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Seni Çok Bekledim bu akşam 2 Nisan Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de başlayacaktır.

SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI KİMLER?

Özcan Deniz - Kadir Eren

İrem Helvacıoğlu - Ayliz

İlhan Şen - Erol

Mustafa Uğurlu - Cemal

Lila Gürmen - Mihre

Caner Şahin - Selahattin

Türkü Turan - Zahide

Durul Bazan - İsmet

Yıldız Kültür - Hidayet

Ali İpin - Rıza

Şehsuvar Aktaş - Osman Efe

Selen Domaç - Songül

Nihan Büyükağaç - Sibel

Hakan Ummak - Zaza

Sibel Şişman - Şebnem

Gürkan Güzeyhuz - Serkan

Damla Makar - Nezahat

Ömer Gökay Şanlıer - Umut

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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