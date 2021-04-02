Seni Çok Bekledim 11. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı izle! Seni Çok Bekledim 11. Bölüm fragmanı full izle!
Seni Çok Bekledim 10. Bölümün ardından 11. Bölümü aratılmaktadır. Seni Çok Bekledim son bölümde neler oldu? Seni Çok Bekledim son bölüm izle! Seni Çok Bekledim 11. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı izle! Seni Çok Bekledim 11. Bölüm fragmanı full izle! Seni Çok Bekledim oyuncuları kimler?
Seni Çok Bekledim 10. Bölümün ardından 11. Bölümü aratılmaktadır. Seni Çok Bekledim son bölümde neler oldu? Seni Çok Bekledim son bölüm izle! Seni Çok Bekledim 11. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı izle! Seni Çok Bekledim 11. Bölüm fragmanı full izle! Seni Çok Bekledim oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde…
SENİ ÇOK BEKLEDİM 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Seni Çok Bekledim 11. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.
SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ayliz, bir yandan annesi için üzülürken, bir yandan da onun nasıl ve kim tarafından bu hale getirildiğini anlamaya çalışmaktadır. Kadir'in Sibel ile görüşen en son kişi olduğu bilgisini elde eden polis, ifadesine başvurur. Kadir, Sibel ile görüştüğünü niçin gizlediğini açıklamakta zorlanır.
Songül, Selo'nun hayatındaki önemli sırra dair bir ipucu yakalar. İsmet ile birlikte gerçekleri araştırmaya başlarlar. Nezahat, Kadir'e giderek Cemal hakkında onu uyarır. Cemal, Ayliz'e yakın durarak hem üzerindeki şüphelerden kurtulmayı hem de Sibel'in gizlediği gerçekle ilgili kanıtlar bulmayı amaçlar.
Meryem, gerçekleri itiraf ettirmek için, Erol'u kurduğu oyuna çekmeye çalışır. Bu konuda Selo'nun desteğine ihtiyacı vardır. Ancak oynadığı oyunun bedeli büyük olacaktır.
SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜM İZLE!
SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI
Özcan Deniz (Kadir), İrem Helvacıoğlu (Ayliz), Mustafa Uğurlu (Cemal), Yıldız Kültür (Hidayet), Caner Şahin (Selahattin), İlhan Şen (Erol), Lila Gürmen (Mihre), Durul Bazan (İsmet), Türkü Turan (Meryem), Hakan Ummak (Zaza), Sibel Şişman (Şebnem), Gürkan Güzeyhuz (Serkan), Şehsuvar Aktaş (Osman Efe), Selen Domaç (Songül), Nihan Büyükağaç (Sibel) ve Damla Makar (Nezahat), Ömer Gökay Şanlıer (Umut), Hande Oktan (Pınar)