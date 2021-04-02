Seni Çok Bekledim 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Seni Çok Bekledim 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Seni Çok Bekledim 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Seni Çok Bekledim'ın 11. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seni Çok Bekledim 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Seni Çok Bekledim, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Diziseverleri ekrana bağlayan yeni bölüm sonrası Seni Çok Bekledim 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, merak edildi.

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayliz, bir yandan annesi için üzülürken, bir yandan da onun nasıl ve kim tarafından bu hale getirildiğini anlamaya çalışmaktadır. Kadir'in Sibel ile görüşen en son kişi olduğu bilgisini elde eden polis, ifadesine başvurur. Kadir, Sibel ile görüştüğünü niçin gizlediğini açıklamakta zorlanır.

Songül, Selo'nun hayatındaki önemli sırra dair bir ipucu yakalar. İsmet ile birlikte gerçekleri araştırmaya başlarlar. Nezahat, Kadir'e giderek Cemal hakkında onu uyarır. Cemal, Ayliz'e yakın durarak hem üzerindeki şüphelerden kurtulmayı hem de Sibel'in gizlediği gerçekle ilgili kanıtlar bulmayı amaçlar.

Meryem, gerçekleri itiraf ettirmek için, Erol'u kurduğu oyuna çekmeye çalışır. Bu konuda Selo'nun desteğine ihtiyacı vardır. Ancak oynadığı oyunun bedeli büyük olacaktır.

SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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