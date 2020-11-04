Şener Üşümezsoy kimdir? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy nereli, kaç yaşında?

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy hayatına dair ayrıntılar araştırılıyor. Deprem tahminleri ve açıklamalarıyla dikkat çeken Şener Üşümezsoy kaç yaşında? Şener Üşümezsoy, İstanbul depremi hakkında çalışmaları ve sözleriyle ilgi görüyor. İşte, Şener Üşümezsoy biyografisi...

Şener Üşümezsoy kim sorusu gündemde sıkça yer alan sorulardan biridir. Başarılı jeolog, deprem hakkındaki çalışmalarıyla vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Üşümezsoy hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Şener Üşümezsoy nereli? Şener Üşümezsoy hayatına dair ayrıntılar...

ŞENER ÜŞÜMEZSOY KİMDİR?

Üşümezsoy, 1950 yılında İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. Kırım'dan gelen tatar bir ailenin çocuğu olan profesör, 1964-1969 yıllarında Pertevniyal Lisesi'nde okudu. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktorasını tamamladı ve 1991'te profesör oldu. Almanya'da bir üniversitede de öğretim görevlisi olarak çalıştı. Bir dönem MTA'da da görev aldı. Halen İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde öğretim üyeliği yapmaktadır.

Şener Üşümezsoy, deprem konusundaki çalışmalarıyla tanındı. Özellikle 17 Ağustos 1999 İstanbul depreminin ardından deprem konusunda halkı bilgilendirmek için çaba harcadı. İstanbul Üniversitesi'nde görevli bir öğretim üyesiyle evlendi.

İstanbul Depremi ve Türkiye'deki deprem kuşakları üzerine yayınlanmış pek çok bilimsel makalesi bulunan ismin üç kitabı yayınlanmıştır. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, aynı zamanda Ulusal Parti İdeolojik Büro Başkanı'dır. 2012 yılında TV8'de yayınlanan ve Kenya'da yapılan "Tropytürk" yarışmasına katıldı. Nisan 2013 tarihinde Show TV'de yayınlanan "Ben Burdan Atlarım" yarışmacıları arasındadır.

Kitapları :

17 Ağustos Sonrası Marmara'da Deprem Riski

Vatandaş için Deprem Rehberi

İstanbul Depremi

Yeni Dünya Petrol Düzeni ve Körfez Savaşları

Türk Jeostratejisi

Petrol Şoku ve Yeni Ortadoğu Haritası