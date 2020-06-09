Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videoları Twitter'da gündem oldu
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Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videoları Twitter'da gündem oldu

Sinema sanatçısı Şener Şen ile halk ozanı Neşet Ertaş'ın yıllar önce ilk kez karşılaştıkları anlar sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da trend olan görüntülerde yeni tanışan iki sanatçı birbirine sarılıyor.

09.06.2020 10:05 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:26

Şener Şen ve "Bozkırın Tezenesi" olarak da bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ın ilk kez karşılaştığı anlar sosyal medyanın gündemine girdi.

"DÜNYA 1 DAKİKALIĞINA GÜZELLEŞİYOR"

2005'te vizyona giren Gönül Yarası filminin setinde Şener Şen ile karşılaşan Neşet Ertaş, kendisiyle tanışmanın verdiği mutluluğu dile getiriyor ve iki sanatçı birbirlerine sarılıyorlar. Bu anları yeniden paylaşan Twitter kullanıcıları ise "Bu sahnede dünya bir dakikalığına güzelleşiyor" yorumunu yaptı. Kısa sürede atılan binlerce tweetin ardından Şener Şen'in adı Twitter'da trend listesine girdi.

Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videoları Twitter'da gündem oldu

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ

Yönetmenliğini Yavuz Turgul'un yaptığı 2005 yapımı Gönül Yarası, Oscar ödüllerinde 'En İyi Yabancı Film' dalında Türkiye'yi temsil etmişti.

Halk ozanı Neşet Ertaş, 25 Eylül 2012 yılında ileri evrede prostat kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videoları Twitter'da gündem oldu
Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videoları Twitter'da gündem oldu
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