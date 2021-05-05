Şener Savaş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Şener Savaş'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Şener Savaş geliyor. Kuruluş Osman dizisine katılan Şener Savaş kimdir, kaç yaşında, nereli merak ediliyor. Şener Savaş'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.