Şener Savaş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Şener Savaş'ın hayatı ve biyografisi!
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Şener Savaş geliyor. Kuruluş Osman dizisine katılan Şener Savaş kimdir, kaç yaşında, nereli merak ediliyor. Şener Savaş'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Şener Savaş, Kuruluş Osman dizisine katılmıştır. Sultan 2. Mesut'u canlandırmaktadır. Peki Şener Savaş kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, hangi dizilerde rol almıştır? Detaylar yazımızda.
KURULUŞ OSMAN SULTAN 2. MESUT'U KİM CANLANDIRMAKTADIR?
Sultan II. Mesud karakterini "Şener Savaş" canlandırmaktadır.
ŞENER SAVAŞ KİMDİR?
Şener Savaş birçok film ve dizide oynamış Türk oyuncudur. Eğitim hayatını İstanbul'da tamamlayan Şener Savaş ilk defa "Cennet Mahallesi" dizisinde rol almıştır.
Sonrasında 2010 yılında "Geniş Aile" dizisinde rol alan Şener Savaş akabinde birçok dizi ve filmde rol almıştır. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'Rafet' karakterini canlandıran Şener Savaş şimdilerde ise Kuruluş Osman dizisinde "Sultan Mesut" karakterini canlandırmaktadır.
Şener Savaş Dizileri Nelerdir?
2021 : Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
2018 : Mehmetçik Kut'ül Amare
2016 : Muhteşem Yüzyıl: Kösem
2014 : Yedikule Hayat Yokuşu
2013 : Nizama Adanmış Ruhlar
2011 : İnsan Aldandı
2009 : Kırık Kalpler
2010 : Geniş Aile
2008 : Kız Takımı
2007 : Ezo Gelin
2008 : Doktorlar
2006-2014 Arka Sokaklar
2005 : Beşinci Boyut
2004 : Haziran Gecesi
2004 : Cennet Mahallesi
2004 : Sırlar Dünyası
Şener Savaş Filmleri Nelerdir?
2012 : Küçük Kalpler
2012 : Bir Kurabiye Masalı
2010 : Hayde Bre
2008 : Kara Köpekler Havlarken
2008 : Hoşçakal Güzin
2008 : Aşk Tutulması
2006 : Ayça'yı Neden Seviyorum?