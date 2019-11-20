Senegal Cumhurbaşkanı Sall Ankara'da
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştü.
20.11.2019 22:26 | Son Güncelleme: 20.11.2019 22:26
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştü.
Senegal Cumhurbaşkanı Sall'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde törenle karşılayan Erdoğan, daha sonra mevkidaşıyla bir araya geldi.
Görüşmenin ardından iki cumhurbaşkanı basına kapalı gerçekleştirilen akşam yemeğine geçti.
Kaynak: AA