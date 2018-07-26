Sendikalar Örgütlenememenin Suçunu Kendinde Aramalı"

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Sendikalar olarak örgütsüz çalışanlara ulaşmak yerine, kolayı tercih edip sendikalı çalışanların olduğu avluda dolaşıp duruyoruz. Sendikalar örgütlenememenin suçunu siyasi iktidarda, OHAL'de, şunda bunda değil biraz da kendinde aramalı." dedi.

Öz Taşıma-İş Sendikasınca, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir otelde basın mensupları için program düzenlendi.

Yoğun programları nedeniyle Basın Bayramı programını bugün düzenlemek zorunda kaldıklarını belirten Toruntay, tüm basın mensuplarının Basın Bayramı'nı kutladı.

Öz Taşıma-İş'in 23 bini aşkın üyesiyle "Taşımacılık" iş kolunun en büyük sendikası olduğunu vurgulayan Mustafa Toruntay, 6 yıllık bir geçmişe sahip sendika olarak kısa zamanda önemli başarılara imza attıklarını söyledi.

Toruntay, "üyelerinin hak ve menfaatlerini ön planda tutan sendikacılık" anlayışına sahip olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bizim gibi üyeye dokunan sendikacılığı hiç kimse yapmıyor. Bu konuda iddialıyız. Üyelerimizin hem mutlu hem de acılı günlerinde yanındayız. Üyelerimizin çocuklarının sünnet düğünlerinde gram altın, düğünlerinde ise çeyrek altın hediye ediyoruz. Üniversitede okuyan gençlerimize eğitim bursları veriyoruz. Bunun yanında üyelerimizi iş stresinden kurtarmak ve kaynaşmalarını sağlamak için piknik gibi etkinlikler düzenliyoruz."

"Sendikalı olmayan çalışanlara odaklanıyoruz"

İş kolunda toplam 800 binden fazla çalışanın olduğunu ama bunların sadece yüzde 10'unun sendikalı olduğuna dikkati çelen Mustafa Toruntay, şunları kaydetti:

"İş kolumuzdaki tüm örgütsüz çalışanlara ulaşmak istiyoruz. Diğer sendikaların üyelerini bünyemize katmak yerine, sendikalı olmayan çalışanlara odaklanıyoruz. İş kolumuzda yetkisi devam eden bir sendikanın üyelerine gidip, 'gelin bize üye olun' şeklinde bir çalışma yapmadık, bundan sonra da yapmayı düşünmüyoruz. Ama bir iş yerindeki sendikalı çalışanların büyük bir bölümü sendikalarından memnun değilse ve bizi tercih ediyorsa onu da değerlendirmeye alırız."

Örgütlü oldukları kamu iş yerlerinde ocak ayındaki yeni dönem toplu iş sözleşmelerinin hazırlıklarına başladıklarını bildiren Toruntay, "Sendikalar olarak örgütsüz çalışanlara ulaşmak yerine, kolayı tercih edip sendikalı çalışanların olduğu avluda dolaşıp duruyoruz. Sendikalar örgütlenememenin suçunu siyasi iktidarda, OHAL'de, şunda bunda değil biraz da kendinde aramalı. Sendikacılar, 'Örgütsüz bir çalışanı üye yapmak için uğraştık mı terledik mi?' diye kendine sormalı." diye konuştu.