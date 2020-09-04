Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim? Sen Kiminle Dans Ediyorsun, sinemaseverlerin salonlarda severek izlediği filmler arasında yer alıyor. Sinemanın ardından TV ekranlarında olan Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu, oyuncuları gibi ayrıntılar ise izleyiciler tarafından en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi fragmanı da haberimizde.

Film takipçileri ''Sen Kiminle Dans Ediyorsun özeti nedir?'' sorusunun yanıtını arıyor. Filmin oyuncu kadrosu ve konusu sinema tutkunları tarafından tam not alırken, televizyonda da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi hakkında detaylı bilgiyi derledik. SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN OYUNCULARI Yerli komedi filminin kadrsounda yer alan Binnur Kaya ile kahkaha tufanı izleyeni bekliyor. Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi oyuncu kadrosu şöyle: Demet Özdemir, Uraz Kaygılaroğlu, Binnur Kaya, Okan Çabalar, Bora Cengiz, Nergis Öztürk, Berat Yenilmez, Meltem Gülenç, Hakan Salınmış, Gülsüm Alkan, Kıvanç Baran Arslan, Burak Topaloğlu, Hakan Akın, Cihan Talay, İbrahim Emin Ege. SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN KONUSU Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi, ailesinin vefatının ardından psikolojik sorunlarla boğuşan Aysel'in hikayesini anlatıyor. Psikiyatrının da desteğiyle sorunlarını aşabilmek için dans etmeye başlayan Aysel, dans hocası Şengül'ün de yardımıyla hayata yeniden tutunuyor ve yepyeni bir sayfa açıyor! Ancak dans dışarıdan bakıldığı kadar kolay değil, durum böyle olunca zorluklar, rekabet ve yepyeni arkadaşlıklar da işin içine karışıyor! "Şengül Dans Okulu"nun öğrencilerinden biri olarak kendini kanıtlamak isteyen Aysel, okulun en iyi dansçısı olduğunu ispat etmelidir.