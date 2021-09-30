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İşkence edilerek öldürülen Şen kardeşler cinayetinde çarpıcı "ilişki" iddiası

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İşkence edilerek öldürülen Şen kardeşler cinayetinde çarpıcı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında evlerinde işkence edilerek öldürülen Hüseyin Şen ve Mehmet Şen kardeşlerin cinayeti tekrar masaya yatırıldı. Ölüm döşeğinde jandarmaya verdiği yanıtların görüntüleri yayınlanan Mehmet Şen,o gece bakıcı Emel ile ilişkiye girdiğini ve bu yüzden kendisini bu hale ağabeyi Hüseyin Şen'in getirdiğini söyledi.

Hatay'da 80 yaşındaki Hüseyin Şen ve 83 yaşındaki Mehmet Şen kardeşler, 8 Ekim 2020 tarihinde evlerinde işkence edilerek öldürülmüş, bunun üzerine yakınları ise Müge Anlı'ya başvurarak katil veya katillerin yakalanmasını istemişti.

ÖLÜM DÖŞEĞİNDE İFADE VERDİ

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde, işkence gecesinin ardından hastaneye kaldırılan Mehmet Şen'in ölüm döşeğinde jandarmaya verdiği yanıtların görüntüsü yayınlandı. Jandarmanın sorularına göz ve dudak işaretleriyle veren yaşlı adam, o gece bakıcı Emel ile ilişkiye girdiğini ve bu yüzden kendisini bu hale ağabeyi Hüseyin Şen'in getirdiğini söyledi. Cinayetin hangi sebeple işlendiğine işe "Aşk" yanıtını verdiği görüldü.

İşkence edilerek öldürülen Şen kardeşler cinayetinde çarpıcı 'ilişki' iddiası

"İKİ KARDEŞ BİRBİRİNE BUNU YAPTIYSA BAHÇE DEMİRİNİ KİM KESTİ"

Bu görüntülerin ardından Müge Anlı, "İki kardeş birbirini bu hale getirdiyse bahçenin demirini kim kesti? Evdeki telefonlar nerede? Emel Hanım'ın o gece yaşananları da duymaması mümkün değil. Parmakları kesilinceye kadar işkence gören iki kardeşin sesini hangi uykuya yatarsanız yatın duymamanız mümkün değil" diye konuştu.

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Haber: İşkence edilerek öldürülen Şen kardeşler cinayetinde çarpıcı 'ilişki' iddiası - Haberler Magazin
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