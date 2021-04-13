Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü oyuncusu Ecem Erkek kimdir? Ecem Erkek kaç yaşında, nereli? Ecem Erkek eşi kim?
46. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu ödülünü alan başarılı oyuncu, son olarak Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü filminde izleyici karşısına çıktı. Peki, Ecem Erkek kimdir? Ecem Erkek kaç yaşında, nereli? Ecem Erkek eşi kim?
Güldür Güldür'ün başarılı oyuncusu Ecem Erkek kaç yaşında? Ecem Erkek kimdir? Ecem Erkek eşi kim? Ecem Erkek hangi dizilerde oynadı?
SEN HİÇ ATEŞ BÖCEĞİ GÖRDÜN MÜ OYUNCUSU ECEM ERKEK KİMDİR?
1989 yılında Ankara'da doğdu. Aslen Sivas'lıdır. 2006 yılında Ankara Ömer Seyfettin Lisesi'nden mezun olduktan sonra oyuncu olmaya karar vererek 2007-2008 yılları arasında Mamak Belediyesi Konservatuvarında tiyatro eğitimi ve 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Türkçe Topluluğu'nda diksiyon eğitimi dersleri almıştır. 2009 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda kursiyerlik yapmış, sonrasında ise 2010 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı bölümünü kazanmış, bu bölümden 2015 yılında mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerine tiyatro oyunlarıyla başlayan oyuncu; Amerikan Rüyası, Woyzeck, Üç Kuruşluk Opera, Tersine Dünya, Romeo & Juliet ve Şark Dişçisi gibi oyunlarda yer almıştır. 2017'de Hayat Sırları dizisinde yer alan oyuncu, daha sonra Güldür Güldür Show isimli tiyatro oyununun kadrosuna katılmış olup hâlen burada yer almaktadır. 2018 yılında Hakan: Muhafız dizisinde iki bölümde yer alan oyuncu, 2020 yılında 46. Altın Kelebek Ödüllerinde En İyi Kadın Komedi Oyuncu adayı olmuş, ödül etkinliği 2020 İdlib saldırısı nedeniyle iptal edilmiştir. Ayrıca Taksim Trio ile birlikte Bu Da Gelir Bu Da Geçer ve Nereden Bileceksiniz şarkılarını seslendirmiştir.
ECEM ERKEK EŞİ KİM?
Güldür Güldür oyuncularından Ecem Erkek 4 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi. Oyuncu Ecem Erkek ile 2016 yılında nikah masasına oturduğu Yüce Armağan Erkek boşandı.
Günaydın'dan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, evliliklerini sonlandırma kararı aldıktan sonra Ecem Erkek, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak eşi Yüce Armağan'a boşanma davası açtı. Bugün İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada çift boşandı. Taraflar birbirinden hiçbir talepte bulunmadı.