Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü oyuncusu Ecem Erkek kimdir? Ecem Erkek kaç yaşında, nereli? Ecem Erkek eşi kim?

46. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu ödülünü alan başarılı oyuncu, son olarak Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü filminde izleyici karşısına çıktı. Peki, Ecem Erkek kimdir? Ecem Erkek kaç yaşında, nereli? Ecem Erkek eşi kim?