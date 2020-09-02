Sen Çal Kapımı yeni sezon 8. bölüm son bölüm tek parça izle! Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? Sen Çal Kapımı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı, yeni bölümü ile başlıyor. Peki, Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? Sen Çal Kapımı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sen çal kapımı izleme linki ve detayları…

Diziseverlerin merakla beklediği Sen Çal Kapımı, yeni bölümü ile ekrana gelmeye başladı. FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisi hakkındaSen Çal Kapımı yeni sezon 8. bölüm son bölüm tek parça izle! Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? Sen Çal Kapımı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı konuları merak edildi.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda Yıldız (Hande Erçel), yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, Eda'ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder.

SEN ÇAL KAPIMI 7. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Serkan, Eda'ya ilk kez içini açtı, çok özel bir sırrını paylaştı onunla… Eda, paylaştıkları anın büyüsüne kapılmış eve döndüğünde Ayfer, Eda'nın mutlulukla parlayan gözlerini fark eder hemen. Eda gerçekten aşık mıdır yoksa? Eda, Serkan'ın büyüsüne kapılmaktan çok korkuyor… Ama Serkan'dan uzak durmak o kadar zor ki. Ertesi gün Serkan'ın doğum günü… Ama tabii ki Serkan Bolat doğum günü kutlamaktan nefret ediyor. Üstelik söylentiye göre doğum günlerini Selin'le geçiriyormuş. Bu sene de öyle olacak. Üstelik bir de Selin'e Serkan adına elleriyle çiçek hazırlamak zorunda kalıyor Eda, hem de notu da kendisi yazarak. Selin'in de kafası karışmaya başlıyor. Peki bu durum Serkan ve Eda'yı nasıl etkileyecek?

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SEN ÇAL KAPIMI 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı 9. bölüm fragmanı henüz yayınlamadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.