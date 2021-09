Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman? Sen Çal Kapımı 51. bölüm bugün var mı? Sen Çal Kapımı Final. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Sen Çal Kapımı bu akşam sevenleriyle buluşuyor.

Diziseverlerin merakla beklediği Sen Çal Kapımı bu akşam sevenleriyle buluşuyor.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eda'nın hamileliğinde dördüncü aya gelinmiştir. Serkan bebeğin cinsiyetini öğrenmek için sabırsızlanırken Eda sürpriz olarak kalmasını ister. Serkan her ne kadar durumu kabullenmiş gibi yapsa da Eda'dan gizli bebeğin cinsiyetini öğrenmek için herkesi ve her şeyi seferber eder. Kiraz içinse kıskançlık çanları çoktan çalmaya başlamıştır.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Eda ve Serkan baş başa zaman geçirmek için dağ evine giderler ve yolda kalırlar. Ormanda Eda'nın doğum sancıları başlar. Eda, doğumu Serkan'ın yaptırmasını ister, Serkan ise onu hastaneye yetiştirmekte kararlıdır. Bu arada herkes farklı nedenlerle hastanede bir araya gelir, bir tek Eda ve Serkan yoktur.