Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman? Sen Çal Kapımı 49. bölüm bugün var mı? Sen Çal Kapımı 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Serkan ve Eda sonundaevlenmiştir. Mutluluk artık çok yakınlarındadır ancak Serkan henüz farkında olmasa da şirketteki kötü gidişat hayatlarına bomba gibi düşecektir. Serkan elinden geleni yapsa da daha büyük fedakarlıklar kapıdadır.Aşk Serkan için en büyük fedakarlık olacaktır.
SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Artlife'taki hisselerini satan Serkan, yeni bir başlangıç yapmak için üniversitede ders vermeye karar verir ama hocalığa uyum sağlaması beklediği kadar kolay olmayacaktır... Üstelik Serkan, Eda'nın devamlı uykulu, dalgın hallerini de yanlış anlar. Eda'nın mimarlığı bıraktığı için kendisine ilgisinin azaldığını zanneder. Halbuki Eda'nın bu hallerinin arkasında ikisini de çok mutlu edecek bir sürpriz vardır... Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.