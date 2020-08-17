Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı son bölümde neler oldu?
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Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı son bölümde neler oldu?

Sen Çal Kapımı 5. bölümü yayınlandıktan sonra haftaya gelecek bölümü için seyirciler sabırsızlanıyor. Peki Sen Çal Kapımı 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı?

Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı son bölümde neler oldu?
17.08.2020 10:22 | Son Güncelleme: 17.08.2020 10:26

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her hafta Fox Tv ekranlarında yayınlanan dizi, eğlenceyi, aşkı ve hüznü bir arada veriyor. Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragman linki haberimizde.

SEN ÇAL KAPIMI 6. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM ÖZETİ

Önemli bir anlaşmaya imza atmak için Antalya'ya giden ekibi bir sürpriz beklemektedir. Yatırımcıların ikisinin de imzasının alınması gerekmektedir ama boşanmak üzere oldukları için bir araya gelmek istemezler. Onları buluşturma görevi Serkan ve Eda'ya düşer.

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI

HANDE ERÇEL (EDA YILDIZ)

KEREM BÜRSİN (SERKAN BOLAT)

NESLİHAN YELDAN (AYDAN BOLAT)

BİGE ÖNAL (SELİN ATAKAN)

EVRİM DOĞAN (AYFER YILDIZ)

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ (KAAN KARADAĞ)

ANIL İLTER (ENGİN SEZGİN)

MELİSA DÖNGEL (CEREN BAŞAR)

ÇAĞRI ÇITANAK (FERİT ŞİMŞEK)

ELÇİN AFACAN (MELEK YÜCEL)

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