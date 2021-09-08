Sen Çal Kapımı neden final yapıyor, neden bitiyor? Sen Çal Kapımı bitiyor mu, devam edecek mi? Sen Çal Kapımı sezon finali mi, tamamen mi bitecek?
Fox TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı bugün final bölümüyle ekranlara gelecek. Final bölümünün ardından izleyiciler Sen Çal Kapımı neden final yapıyor? Sen Çal Kapımı bitiyor mu, devam edecek mi? Sen Çal Kapımı sezon finali mi, tamamen mi bitecek? gibi soruların cevaplarını merak etti. Peki, Sen Çal Kapımı niye final oluyor? Sen Çal Kapımı sezon finali mi yapacak? Sen Çal Kapımı tamamen bitti mi? Devam edecek mi? İşte detaylar...
Sen Çal Kapımı bitiyor mu? Sen Çal Kapımı 8 Eylül Çarşamba günü final bölümü ile ekranlara gelecek. Bunun ardından izleyiciler Sen Çal Kapımı niye final yapıyor? Sen Çal Kapımı tamamen bitecek mi? Sen Çal Kapımı final mi? Sen Çal Kapımı bitti mi? merak etti.
SEN ÇAL KAPIMI FİNAL Mİ YAPIYOR?
Beğenilen dizi Sen Çal Kapımı bugün 8 Eylül Çarşamba 2021 tarihinde final bölümü ile ekranlara gelecek.
Dizinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım şöyle:
"Bebek geliyor, büyük finale hazır mıyız?"
Buna göre dizi tamamen final yapacak. Dizi sezon finali olmayacaktır.
SEN ÇAL KAPIMI NEDEN FİNAL YAPIYOR?
Sen Çal Kapımı neden final oluyor resmi bir açıklama gelmedi. Fakat bugün dizi sezon finali değil tamamen final yapacak ve ekranlara veda edecek. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
Dizi 52. bölümü ile final yapacak.
SEN ÇAL KAPIMI FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Eda ve Serkan baş başa zaman geçirmek için dağ evine giderler ve yolda kalırlar. Ormanda Eda'nın doğum sancıları başlar. Eda, doğumu Serkan'ın yaptırmasını ister, Serkan ise onu hastaneye yetiştirmekte kararlıdır. Bu arada herkes farklı nedenlerle hastanede bir araya gelir, bir tek Eda ve Serkan yoktur.
SEN ÇAL KAPIMI OYUNCU KADROSU
Kerem Bürsin : Serkan Bolat : 1-52 Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
Hande Erçel : Eda Yıldız Bolat : 1-52
Neslihan Yeldan : Aydan Bolat : 1-52
Evrim Doğan : Ayfer Yıldız : 1-52
Anıl İlter : Engin Sezgin : 1-52
Elçin Afacan : Melek Yücel : 1-52
Başak Gümülcinelioğlu : Pırıl Baytekin Sezgin : 1-52
Alican Aytekin : Seyfi Çiçek : 1-52
Sarp Bozkurt : Erdem Şangay : 1-52
Sinan Albayrak : Kemal Özcan : 35-52
Sinan Helvacı : Burak Balcı : 40-52
Sina Özer : Kerem : 40-52
Doğa Özüm : Pina Bolat : 41-52