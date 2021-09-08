Sen Çal Kapımı neden final yapıyor, neden bitiyor? Sen Çal Kapımı bitiyor mu, devam edecek mi? Sen Çal Kapımı sezon finali mi, tamamen mi bitecek?

Fox TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı bugün final bölümüyle ekranlara gelecek. Final bölümünün ardından izleyiciler Sen Çal Kapımı neden final yapıyor? Sen Çal Kapımı bitiyor mu, devam edecek mi? Sen Çal Kapımı sezon finali mi, tamamen mi bitecek? gibi soruların cevaplarını merak etti. Peki, Sen Çal Kapımı niye final oluyor? Sen Çal Kapımı sezon finali mi yapacak? Sen Çal Kapımı tamamen bitti mi? Devam edecek mi? İşte detaylar...