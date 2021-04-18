Sen Çal Kapımı bitti mi, final mi yaptı, yayın saati mi değişti? Dizi neden geç başlıyor? Sen Çal Kapımı ne zaman başlıyor? Günü mü değişti?
Ekranların sevilen dizisi Sen Çal Kapımı aynı saatinde başlamadı. Bunun ardından Sen Çal Kapımı bitti mi, final mi oldu merak edildi. Peki, Sen Çal Kapımı yayın günü mü değişti? Sen Çal Kapımı saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Sen Çal Kapımı neden geç başlıyor? Yeni saati ne zaman? Detaylar haberimizde.
Fox TV'nin beğenilen dizisi Sen Çal Kapımı her Cumartesi günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Son haftalarda kendi saatinde başlamayan dizinin yeni saati merak edildi. Sen Çal Kapımı neden geç başlıyor? Sen Çal Kapımı saati neden değişti?
SEN ÇAL KAPIMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Sen Çal Kapımı her hafta Cumartesi günü Fox TV'de saat 22:45 'de ekranlara geliyor.
SEN ÇAL KAPIMI SAAT Mİ DEĞİŞTİ, NEDEN DEĞİŞTİ?
Fox TV'de Cumartesi günleri saat 20:00 'da Savaşçı dizisi yayınlanıyor. Bundan dolayı Sen Çal Kapımı biraz geç başlıyor. Sen Çal Kapımı yeni saati 22:45 'dir. Dizi 22:45 'de yeni bölümleriyle ekranlara gelecek.
SEN ÇAL KAPIMI FİNAL Mİ OLACAK? SEZON FİNALİ Mİ?
Gelecek hafta Sen Çal Kapımı sezon finali ekranlara gelecektir. Dizi tamamen final yapmayacak, sezon finali olacak.
Sen Çal Kapımı sezon finali bölümüyle 17 Nisan Cumartesi saat 22.45'te FOX'ta!
SEN ÇAL KAPIMI KONUSU NE?
Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat'la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda'ya bursunu geri vermeyi teklif eder.
Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.