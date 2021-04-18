Sen Çal Kapımı bitti mi, final mi yaptı, yayın saati mi değişti? Dizi neden geç başlıyor? Sen Çal Kapımı ne zaman başlıyor? Günü mü değişti?

Ekranların sevilen dizisi Sen Çal Kapımı aynı saatinde başlamadı. Bunun ardından Sen Çal Kapımı bitti mi, final mi oldu merak edildi. Peki, Sen Çal Kapımı yayın günü mü değişti? Sen Çal Kapımı saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Sen Çal Kapımı neden geç başlıyor? Yeni saati ne zaman? Detaylar haberimizde.