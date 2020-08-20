Sen Çal Kapımı 7. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Sen Çal Kapımı 6. bölüm izle! Sen Çal Kapımı FOX TV'de izleyiciyle buluşuyor. Her Çarşamba akşamı yayımlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Eda ile Serkan'ı neler bekliyor? Serkan ile Eda arasında yeşeren filizler aşka dönüşecek mi? Sen Çal Kapımı 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Sen Çal Kapımı 6. bölüm 19 Ağustos Çarşamba günü ekrana geldi. Eda ile Serkan arasında tatlı sert ilişki sürüyor. Sen Çal Kapımı 7. bölüm fragmanı ise sevenleri tarafından araştırılmaya başladı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yer aldığı dizi kadrosunda birbirinden başarılı isimler bulunuyor.

Sen Çal Kapımı son bölüm izle...

SEN ÇAL KAPIMI 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

FOX ekranlarında sevenleriyle buluşan Sen Çal Kapımı dizisinde, Eda ile Serkan'ın beklenmedik anda ortaya çıkan ilişkisi izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Romantik ve bir o kadar da komik dizi Sen Çal kapımı 7. bölüm fragmanı ise henüz yayımlanmadı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan, Eda'yı paparazzilerden kurtarır. Hem de alacağı ödülü, Selin'le konuşmasını ve aylardır üzerinde çalıştığı sözleşmeyi umursamadan.

Eda, ilişkilerinin bambaşka bir boyut kazandığını düşünüyor artık. Ama gerçekten öyle mi? Ertesi gün Serkan Bolat ortadan yok oluyor, kimse nerede olduğunu bilmiyor. Selin hariç! Eda çıldırıyor bunu öğrenince. Selin ise aşırı mutlu.

Eda, Serkan'ın yokluğunda, önemli bir müşteriye imkansız bir işi bir günde bitireceğine söz vermiş bulunur. Serkan ortaya çıkınca ofiste kavga gürültü giderek büyür. Ekip Eda ve Serkan tarafında ikiye bölünür. Eda bir taraftan Serkan'ın nereye kaybolduğunu öğrenmeye çalışırken bir taraftan da müşterinin işini yetiştirmeye çalışır. Serkan ile Eda arasındaki gerginlik birlikte sabahladıkları bir gecede son bulacaktır.