Sen Çal Kapımı 47. Bölüm 2. Fragmanı

Sen Çal Kapımı 4 Ağustos Çarşamba Akşamı FOX'ta!

Sen Çal Kapımı 4 Ağustos Çarşamba Akşamı FOX'ta!

Dizi, oyuncu kadrosunda; Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yanı sıra Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter, Elçin Afacan, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt ve Sinan Albayrak gibi birçok başarılı isimleri barındıran diziye son olarak Sinan Helvacı, Sina Özer, Doğa Özüm, Ayşe Akın, Ahmet Efe Metekoğlu ve Maya Başol katıldı.

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Kaynak: DailyMotion.com