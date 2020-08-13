Sen Çal Kapımı 4. Bölüm 3. Fragmanı
Hande Erçel ve Kerem Bürsin' e; dizide Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Ahmet Somers ve İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimler eşlik edecek.
13.08.2020 12:43 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:51
Hande Erçel ve Kerem Bürsin' e; dizide Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Ahmet Somers ve İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimler eşlik edecek.
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Kaynak: DailyMotion.com