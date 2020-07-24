Sen Çal Kapımı 3. Bölüm 3. Fragmanı
Sen Çal Kapımı Çarşamba Akşamı Saat 20: 00'da Fox'ta!
24.07.2020 13:43 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:58
Sen Çal Kapımı Çarşamba Akşamı Saat 20: 00'da Fox'ta!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin' e; dizide Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Ahmet Somers, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimler eşlik edecek.
#SenÇalKapımı #KeremBursin #HandeErçel
Kaynak: DailyMotion.com