Sen Çal Kapımı 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 23. bölüm son bölüm tek parça izle! Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak?

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı bu hafta 24. bölümüyle ekranların karşısında oluyor. Peki, Sen Çal Kapımı 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? Sen Çal Kapımı son bölümde neler oldu? Sen Çal Kapımı 23. bölüm son bölüm tek parça izle!

Dizi severlerin merakla beklediği, baş rollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel gibi sevilen oyunların oynadığı Sen Çal Kapımı, bu gün 24. bölümüyle ekranların karşısında olacak. FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı yeni sezon 23. bölüm son bölüm tek parça izle! Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? Sen Çal Kapımı 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı konuları merak edildi. Sen Çal Kapımı oyuncuları kimler? İşte tüm detayları!

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Serkan ve Eda aşkının ortasına Balca bir bomba gibi düştü. Yeni PR sorumlusu, Serkan'ın hayatının aşkı olacağını düşündüğünden Serkan'la yakınlaşma fırsatlarını kaçırmamaya çalışıyor. Hatta özel fırsatlar yaratmaya girişti. Serkan, Balca'nın kendisiyle ilgilenmediğini, sadece işkolik bir çalışan olduğunu söylese de Eda kızın niyetinin farkına varmıştır. Serkan kıza ilgi göstermese de Balca'nın onun peşinde olduğundan emindir. Serkan da kendi görüşünde ısrar edince iddialaşırlar. Balca'nın Serkan'a ilgisi olup olmadığını anlamak için ikisi de kendince çeşitli yöntemler dener.Bu arada Eda'nın arkadaşları da boş durmaz ve Balca'nın bir açığını yakalamak için peşine düşer. Melo ve Fifi'nin bu çabaları kendilerine enteresan deneyimler yaşatır.Şirketin hazırlanmakta olduğu bir ihale için çalışırlarken Balca, Eda'ya sinsi bir tuzak kurar. Eda ise patronunun gizli ortağı için birtakım hazırlıklar yaparken, aslında babaannesi için çalıştığının farkında değildir. Hem ihalenin sonucu hem de aynı gün Eda'nın babaannesinin hayatlarına girişi; Serkan ve Eda için çok büyük sürprizler yaratır.

SEN ÇAL KAPIMI 23. BÖLÜM FUL İZLE!

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

sen Çal Kapımı 24. bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı 24. Bölüm 26 Aralık Cumartesi saat 20:00'da FOX TV ekranlarında olacak!

SEN ÇAL KAPIMI 24. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI KİMLER?

Kerem Bürsin - Serkan Bolat

Hande Erçel - Eda Yıldız

Elçin Afacan - Melek Yücel

Melisa Döngel - Ceren Başar

Sitare Akbaş - Figen Yıldırım

Anıl İlter - Engin Sezgin

Evrim Doğan - Ayfer Yıldız

İsmail Ege Şaşmaz -Kaan Karadağ

Neslihan Yeldan - Aydan Bolat

Bige Önal - Selin Atakan