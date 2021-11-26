"Sen Ben Lenin" film ekibi T24'te; Film gerçek bir hikayeden: Muhafazakar bir belediye Lenin heykelini dikse ne olurdu?

BEYOĞLU, İSTANBUL (DailyMotion.com) - İstanbul Beyoğlu'nda yer alan Atlas Sineması'nda galası yapılan Tufan Taştan ve Barış Bıçakçı'nın senaryosunu kaleme aldığı "Sen Ben Lenin" 26 Kasım'da seyirciyle buluşacak. Yönetmen Tufan Taştan'ın ilk uzun metrajlı çalışması olan yapımda başrolleri Barış Falay ve Saygın Soysal paylaşıyor.

T24'e konuk olan "Sen Ben Lenin" film ekibi, hikayeden etkilendiklerini ve çekimlerin 12 gün sürdüğünü söyledi. Yönetmen Tufan Taştan, Barış Bıçakçı'yı arayarak, "Muhafazakar bir belediye Lenin heykelini dikse ne olurdu?" sorusunu sorduğunu ve ertesi gün çalışmalara başladıklarını söyledi.

Türkiye'deki sinema severlerin kara mizah filmlere biraz mesafeli olduğu yorumlarına çok katılmadığını belirten oyuncu Barış Falay ise "Bunlar biraz ezber cümleler absürt oyun çok seyirci çekmez, kara mizah oyun çok seyirci yapmaz gibi, nedense bizim yaptığımız o farklı gibi türler tam tersi çok seyirci çekti" dedi.

Filmin oyuncularından Hasibe Eren ise "'Sen, Ben, Lenin' çok güzel bir iş olacak, her sözünün arkasındayım müthiş bir mizahı dili var, çok küçük bir rolümde olsa ben bu iş de olmak istiyorum deyip yönetmenimden randevu istedim" dedi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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