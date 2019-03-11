Sen Anlat Karadeniz'de Beklenmeyen Ayrılık! Kilit İsim Vedat, Apar Topar Öldürüldü
ATV'nin en çok izlenen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de beklenmeyen bir ayrılık yaşandı. Dizinin kilit ismi Vedat senaryo gereği önümüzdeki bölüm öldürülüyor.
Ekranların reyting rekortmeni Sen Anlat Karadeniz, 44'üncü bölüm fragmanıyla izleyiciyi isyan ettirdi. Yapım şirketiyle anlaşamadığı iddia edilen Mehmet Ali Nuroğlu, önümüzdeki bölümde senaryo gereği öldürülecek.
KİLİT İSMİ ÖLDÜRÜLÜYOR
ATV'de ikinci sezonunu geçiren Sen Anlat Karadeniz'den sevenlerini üzen bir haber geldi. Reytinglerde ilk sezona göre düşüşte olduğu görülen Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanında, dizinin kilit isminin öldüğü görülüyor. Beklenmeyen bu ölüme seyirciler isyan ederken, ayrılığın nedeni anlaşmazlık deniyor.
SENARYO GEREĞİ ÖLDÜRÜLÜYOR
Çarşamba günleri yayınlanan dizide Vedat karakterine hayat veren Mehmet Ali Nuroğlu, senaryo gereği önümüzdeki bölüm öldürülüyor. Kötü karakterine rağmen dizide kendisini sevdirmeyi başaran Mehmet Ali Nuroğlu'nun ölümünün yer aldığı fragmanı görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken tepkiler de gecikmedi.
İZLEYİCİLER TEPKİ GÖSTERDİ
Çarşamba günü 44. bölümüyle ekranlara gelecek olan dizideki bu ölüm için Vedat karakterini sevmeyen seyirciler bile tepkisini çekti. İzleyiciler, yapımcıları ve senaristleri eleştiri yağmuruna tuttu.
AYRILIK NEDENİ HENÜZ AÇIKLANMADI
Beklenmeyen bu ayrılığın nedeni olarak, oyuncunun yapım şirketiyle anlaşamaması iddiaları ortaya atıldı. Tam olarak ayrılık nedeni ise henüz açıklanmadı.
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Vedatsiz izlememCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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Vedat yoksa atv de izlemem benCevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
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ÇOK ŞÜKÜR ÖLDÜCevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır
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COK SACMA BIR DIZICevap Yaz 25 3 Yayından Kaldır
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vay anasına şimdi ne yapacağız. hayatımızı karardı. nasıl olurda böyle yaparlar.şimdi enflasyon artar.işsizlik çoğalır. yazık oldu kardeşler.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır