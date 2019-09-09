Sen Anlat Karadeniz 55. bölüm 2. fragmanı: Tahir ve Ferhat, Genco'ya karşı birleşiyor!

09.09.2019 14:40

Sen Anlat Karadeniz 55. yeni bölüm 2. fragmanı atv tarafından yayımlandı. Geçen hafta 3. sezon ilk bölümü ile ekrana gelen dizide Tahir, Genco'ya karşı güçlü bir ittifak buluyor. Son bölümde Nefes'e sığınan Zeynep hayatını kaybeder. Cenazede Zeynep'in fotoğrafını gören Ferhat yıkılır ve acı haykırışı herkesi derinden etkiler. Genco, Zeynep'in ölümünden sorumlu olan Genco'dan intikam almak için onu kaçırır. Genco'nun bu sefer kurtuluşu çok zordur. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü, 11 Eylül Çarşamba günü Atv'de...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Genco, Melek'in mahkemede gerçekleri söylememesi ile serbest bırakıldı. Fakat elinden kurtulup Nefes'e sığınan Zeynep'in anlattıkları sonrasında Tahir, Genco'nun evine baskına gider. Fakat Ferhat'ın namlusunun ucunda onu bırakmak zorunda kalır.

54. bölümde Tahir, Nefes'i son anda hastaneye yetiştirmeyi başarıyor. Fakat Tahir, hem Nefes'i hem de bebeği kaybetmenin korkusuyla adeta çıldırır. Bunun tek sorumlusu olan Genco'dan hesap sormaya gider. Ama Tahir hiç beklemediği bir şeyle karşılaşır. Bu arada Genco'nun yıllardır canını yaktığı genç bir kız Nefes'e sığınır. Artık Genco'nun yaptıklarının cezasını çekme vakti gelmiştir.